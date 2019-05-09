У Зеленского спрогнозировали судьбу Авакова

Аваков останется на посту министра до парламентских выборов. Фото: УНИАН

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил, что до парламентских выборов министр внутренних дел Арсен Аваков будет выполнять свои функции.

"Аваков был подан по квоте Народного Фронта, а сегодня Народный Фронт является фракцией, которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому я думаю, что до парламентских выборов и к созданию одной или другой...коалиции Аваков будет выполнять свои функции" - сказал Разумков в эфире телеканала 112 Украина, добавив, что "время покажет".

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Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что считает министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим министром за последние пять лет.

По его словам, Аваков единственный достойный министр в нынешнем Кабмине и он должен остаться на своей должности в новом правительстве.