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четверг, 11 июля 2019 19:54

У Зеленского рассказали о переговорах с Путиным

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У Зеленского рассказали о переговорах с Путиным
Говорили об освобождении политзаключенных и пленных. Фото: АП

11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков", - сообщает официальный сайт президента.

В разговоре речь шла о возвращении украинских граждан, содержащихся на территории РФ.

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Стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате.

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Минске вместе с президентами США, Франции и премьером Британии.

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