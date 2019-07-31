У Зеленского рассказали, кто должен "дать пас" для запуска большой приватизации

"Сейчас мяч на поле Министерства экономики", - представитель Зеленского. ФОТО: Facebook Андрей Герус

Большая приватизация в Украине уже разблокирована. Теперь ее запуска должно одобрить Министерство экономического развития и торговли.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

"Сейчас мяч на поле Министерства экономики, если оно даст соответствующее согласование, то можно уже запустить приватизацию Одесского припортового завода, ОГХК, "Электротяжмаш", шахты "Краснолиманская" и еще несколько предприятий. У нас есть процесс по "Центрэнерго", который незаблокирован в суде. Есть несколько объектов, которые находятся на балансе ГУД, их можно продать", - сказал Герус.

После согласования Минэкономики Кабмин одобрит советников и потенциально можно получить "успешные кейсы по приватизации".

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Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию и обещает улучшение условий для бизнеса.

"Знаю, как долго бизнес ждет, чтобы расправить плечи. Мы с вами коллеги по одному делу - построению экономически успешной и развитой Украины", - сказал он на бизнес-форуме в Киеве.