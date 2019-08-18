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воскресенье, 18 августа 2019 17:59

У Зеленского рассказали, как будут поддерживать украинский язык

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У Зеленского рассказали, как будут поддерживать украинский язык
16 июля вступил в силу закон о языке. Каждый гражданин Украины должен владеть государственным языком и он становится обязательным во всех сферах общественной жизни. Фото - dsnews.ua

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка. Однако действовать нужно механизмом пряника.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника. Как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, который создает украиноязычный контент", - отметил Разумков в интервью "Новому времени".

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Лидер "Слуги народа" также прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию "Коммерсант". Заметил, что очень давно не давал интервью российским СМИ, но "готов общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, которые не вредят моей стране".

Вероятный спикер нового парламента Дмитрий Разумков надеется, что убедит русскоязычных депутатов выступать только на украинском языке.

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