У Зеленского провели прием "журналиста" телеканала кума Путина Портнова

Бывший заместитель Администрации Януковича стал "журналистом" канала кума Путина.

Сайт президента Украины посвятил целую новость встречи с бывшим заместителем главы Администрации Януковича Андреем Портновым, которого назвали на Банковой журналистом.

Об этом сообщил журналист "Радіо Свобода" Михаил Ткач в Facebook.

"Хорошо, что Офис президента Зеленского нашел время для встречи с адвокатом и журналистом Андреем Портновым, для заслушивания его позиции и для публикации отдельного сообщения с изложением позиции адвоката и журналиста Андрея Портнова.

Уверен, что офис президента Зеленского сделал бы так же, если бы на месте Портнова был бы любой другой адвокат или журналист или частное лицо.

Уверен, что факт этой встречи никак не говорит о влиянии Портнова на офис президента Зеленского и отдельных его работников.

P.S. Надеюсь, официальное представительство дополнит сообщения и укажет кто именно встретился с адвокатом и журналистом Андреем Портновым.

Да, Кирилл Тимошенко (заместитель руководителя ОП. - Gazeta.ua)?

Не каждый день бывший заместитель Администрации президента встречается с современным заместителем", - написал Ткач.

В Офисе президента сообщили, что Портнов является "штатным телеведущим телеканала "112 Украина", который связан с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

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Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радіо Свобода", в котором фигурирует Андрей Портнов.