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понедельник, 14 октября 2019 23:28

У Зеленского прокомментировали последствия акции протеста

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У Зеленского прокомментировали последствия акции протеста
В Киеве прошла акция "Нет капитуляции". Фото: РБК

В Офисе президента акции протеста под названием "Нет капитуляции" назвали подтверждением того, что Украина является демократической страной.

В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе присутствовала недостаточная коммуникация с обществом, заявил замглавы Офиса президента Юрий Костюк в эфире Громадського.

"Но мы понимаем, что некоторые вещи требуют тишины в плане не кулуарных договоренностей, а в плане определенной дипломатической составляющей. Но в любом случае мы признаем, что где-то был недостаток коммуникации", - добавил он.

Что касается вопросов статуса Донбасса и амнистии, то, по словам Костюка, до их обсуждения еще "очень далеко".

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Формулу Штайнмайера он назвал "главным страхом", отметив при этом, что многие ее не понимают.

"Очень большой процент людей вообще ее не понимают, не понимают ее сути, что именно она предусматривает. И именно то, что мы возможно недокоммуницировали, это именно то, что было последней преградой, чтобы состоялась встреча в нормандском формате и мы могли бы двигаться дальше в каких-либо переговорах", - сказал Костюк.

Сегодня в Киеве прошел марш, участники которого требовали от власти не разводить войска вдоль линии разграничения, а также не предоставлять особый статус Донбассу и отказаться от амнистии боевикам, как того требует формула Штайнмайера.

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