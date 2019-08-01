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четверг, 01 августа 2019 10:08

У Зеленского пообещали массовое увольнение в Укроборонпроме

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У Зеленского пообещали массовое увольнение в Укроборонпроме
Массово увольнять работников Укроборонпрома. Фото: Обозреватель

Айварас Абромавичус заявил о массовых увольнениях на предприятиях концерна.

"Укроборонпром - не в том состоянии, в котором мы хотели бы его видеть, это не современная компания: по управленческим подходам, набору продукции и размеру инвестиций в основные средства. Все довольно устарело. Мы потеряли часть традиционных рынков, на которые продавали часть продукции", — сказал глава наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус. Об этом пишет Обозреватель.

Абромавичус заявил, что нужно "оценить, что есть хорошего, а остальное поменять".

"У нас есть те, кто умеет продавать нашу продукцию на мировых рынках. Есть люди с большими знаниями иностранных языков, которые понимают местную культуру, местные подходы, хотя часто их демонизируют у нас в медиа. Все, что касается закупок, финансов, юридических вещей, - увы, специалисты с низкой квалификацией... И их нужно поменять", – отметил он.

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Верховная Рада IX созыва вряд ли начнет работу до 1 сентября.
Такое мнение выразил руководитель Офиса президента Андрей Богдан на брифинге 30 июля.

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