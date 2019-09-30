У Зеленского ответили, будет ли Украина вмешиваться в скандал вокруг Трампа

Ермак заверил, что никакого участия в скандале вокруг Дональда Трампа Украина принимать не будет. ФОТО: politeka.net

Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела США, в частности в скандал вокруг Дональда Трампа.

Заявил об этом помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу 1+1.

"Непростая ситуация. Она досталась сегодняшней власти по наследству. Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, нашего стратегического партнера. То, что происходит там — это их внутренняя политическая кухня. Мы не будем никоим образом в этом участвовать. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная она есть, она очень мощная и я уверен, что она будет такая и в дальнейшем", — отметил он.

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.