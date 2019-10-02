У Зеленского отреагировали на слова боевиков о контроле границы

ФОТО: Facebook-страница Богдана Яременко

Комментирование "формулы Штайнмайера" боевиками с оккупированных територий является блефом и игрой, ведь они не являются официальной стороной переговоров в Трехсторонний контактной группе.

Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал народный депутат "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное - это блеф и игра", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Формула Зеленского": какие "красные линии" есть в команде президента

Боевики-вожаки оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей Денис Пушилин и Леонид Пасичник заявили, что "никакого контроля над границей киевская власть" после "формулы Штайнмайера" не получит. Подписание формулы боевики трактуют так, будто "Украина признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы". И они сами будут решать, "на каком языке говорить, какой будет экономика" и "как будут интегрироваться с Россией". "Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" с участием Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса. Особый статус начнет действовать на постоянной основе, если ОБСЕ признает выборы демократичными. Действующий закон "Об особом статусе Донбасса", поданный Петром Порошенко, потеряет силу 31 декабря 2019-го. По словам Владимира Зеленского, парламент напишет новый закон об особом статусе Донбасса. Что в нем будет, пока неизвестно. Богдан Яременко с "Слуги народа" заявил, что говорить о написании закона рано.