У Зеленского не исключают перенос даты инаугурации

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского может быть перенесена на более поздний срок, возможно, даже на 1 июня Фото: Укрінформ

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского может быть перенесена на более поздний срок. Возможно, даже на 1 июня.

Об этом заявил советник Зеленского Александр Данилюк. По его словам, инаугурацию ждут лидеры стран-партнеров Украины. Со многими существуют предварительные договоренности о приезде. Данилюк отметил, что от назначенной даты будет зависеть состав гостей мероприятия, пишут Факты.

"Мировые лидеры имеют напряженный график. Они не могут ежедневно следить за решениями Верховной Рады и подстраивать свои календари. Требуется определенное время, чтобы их пригласить, чтобы они могли спланировать свой приезд. Поэтому ждем 14 мая, а затем определяемся", - отметил он.

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На встрече Зеленского с руководством Верховной Рады и председателями депутатских фракций 4 мая предлагалась дата инаугурации 28 мая.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о неуместности проведения инаугурации 19 мая, так как в этот день отмечают День памяти жертв политических репрессий. Парламент определится с датой инаугурации нового президента на следующей пленарной неделе.