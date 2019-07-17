У Зеленского назвали дедлайн запуска новой Рады

 
Ексклюзивы
1/5
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 666
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 585
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 657
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 657
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3096
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1422
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 873
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 2007
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1683
Фото
Все фото
14
16
20
3
7
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
&quot;Призываю всех помолиться за Украину&quot; - Порошенко в Зарванице
"Призываю всех помолиться за Украину" - Порошенко в Зарванице
Видео
Все видео
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука
"Сколько нас?": известный продюсер поддержал "Голос" Вакарчука
Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"
Выборы дошли к церкви: председатель парламентской фракции агитирует в храме и раздает "пожертвования"
"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам
"Сейчас очень много аферистов" — Зеленский обратился к украинцам
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 657
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1719
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 873
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2592
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1656
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 12:51

У Зеленского назвали дедлайн запуска новой Рады

  Комментировать
У Зеленского назвали дедлайн запуска новой Рады
Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Фото: REUTERS

В Офисе президента Владимира Зеленского ожидают, что парламент следующего IX созыва уже в сентябре будет принимать законы.

Об этом на брифинге заявил советник президента Руслан Рябошапка.

"Мы бы хотели, чтобы парламент уже в начале сентября начал работать и принимать первые законопроекты", - заявил он.

Сценарий, что новая Верховная Рада впервые соберется в середине сентября, он назвал пессимистичным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский требует внеочередное заседание ВР: дал 3 задания

12 июля состоялось последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва. Менее чем через неделю, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский.

Спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что в случае угрозы перед страной соберет Верховную Раду на внеочередное заседание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Зеленского назвали дедлайн запуска новой Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Галичанин получил Нобелевскую премию

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Город штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 26595
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 23673
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 23015
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 21276
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 16499
Политика
Президенту Зеленскому предложен план нейтрализации телеканала Медведчука
Президенту Зеленскому предложен план нейтрализации телеканала Медведчука Просмотров: 9
Березкина вызвали на дебаты: "Я публично заставлю вас рассказать как вы зарабатываете на крестьянах"
Березкина вызвали на дебаты: "Я публично заставлю вас рассказать как вы зарабатываете на крестьянах" Просмотров: 171
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 10258
Время, маршрут и 150 причастных: СБУ отчиталась о расследовании по МН17
Время, маршрут и 150 причастных: СБУ отчиталась о расследовании по МН17 Просмотров: 162
Разворовывания в оборонке: Гладковского вызывает НАБУ - СМИ
Разворовывания в оборонке: Гладковского вызывает НАБУ - СМИ Просмотров: 486
Больше всего комментируют
12
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
9
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
2
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
Голосов: 6620
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua