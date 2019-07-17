У Зеленского назвали дедлайн запуска новой Рады

В Офисе президента Владимира Зеленского ожидают, что парламент следующего IX созыва уже в сентябре будет принимать законы.
Об этом на брифинге заявил советник президента Руслан Рябошапка.
"Мы бы хотели, чтобы парламент уже в начале сентября начал работать и принимать первые законопроекты", - заявил он.
Сценарий, что новая Верховная Рада впервые соберется в середине сентября, он назвал пессимистичным.
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12 июля состоялось последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва. Менее чем через неделю, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский.
Спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что в случае угрозы перед страной соберет Верховную Раду на внеочередное заседание.
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