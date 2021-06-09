У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог

"У президента Владимира Зеленского и его команды нет понимания важности и угроз гуманитарной агрессии", считает Михаил Басараб. Фото: "Укриформ"

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, в котором через два месяца после открытия работает один человек, показывает реальное отношение президента Владимира Зеленского и его команды к противодействию российской пропаганде. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Михаил Басараб.

"У президента и его команды нет заинтересованности в противодействии российской дезинформации. Нет понимания важности и угроз гуманитарной агрессии. В Украине не хватает таких подразделений в секторе нацбезопасности. Направление явно обделено вниманием. Хорошо, что борьбу с пропагандой наконец решили институализировать. Но возникает эффект эти центры открыли для пиара", – говорит Басараб.

Также добавляет: "Противодействие российской пропаганде требует внимания и надлежащего финансирования. Русское слово бывает более действенное, чем традиционное оружие. Пропаганда – невидимая, направленная на сознание людей. Просачивается через экраны и массовую культуру, даже через русский язык. Тот же частный проект "Бабий Яр", который начался с денег кремлевских олигархов, – инструмент российской войны против Украины".

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С начала войны государство недостаточно использует волонтерские потуги в этой области, говорит политолог. "Существуют проекты на общественной основе. Некоторые – за гранты. Но этого не достаточно. Противодействие вражеской пропаганде должно быть элементом государственной политики. Направление гуманитарной безопасности так же важно, как и министерство обороны. Можно владеть современным оружием, но иметь демотивированное общество под влиянием пропаганды. Нужно защищать сознание граждан".

На государственном уровне вопросу дезинформации уделяют мало внимания, говорит Басараб. "Телеканалы Медведчука – на самом деле Путина – закрыли на седьмом году. Они занимались открытой диверсионной деятельностью. Что тогда говорить о скрытой пропаганде. С этим должен был начать бороться еще Петр Порошенко. Русские существенно повлияли на политику в Украине после начала войны – способствовали хаотизации, абсурдизации реальности".

Средств, выделяемых на противодействие России всегда недостаточно, потому что Москва имеет больше, говорит Басараб. "Если будем только реагировать на пропаганду, то всегда будем проигрывать. Не очень разумно честно конкурировать с врагом, когда он осуществляет вооруженную агрессию на твоей территории. Это неправильный подход. Если какие-то каналы распространяют русскую пропаганду, к ним надо применять жесткие санкции, вплоть до закрытия", – добавляет политолог.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны представили 6 апреля, при Минкульте – 31 марта. Ни один из них до сих пор не получил помещение, финансирование и штат. Они не могут полноценно начать работу. Единственной сотрудницей Центра противодействия дезинформации при СНБО является его руководитель Полина Лысенко, которая за несколько месяцев работы еще не получала заработной платы. В центре при Минкульте работает еще 4 человека. Решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации было принято с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности, эффективного противодействия пропаганде, недопущения манипулирования общественным мнением.