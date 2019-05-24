У Зеленского хотят съехать с Банковой в этом году

Президент Владимир Зеленский хочет переехать с Банковой. Фото: radiosvoboda.org

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского рассматривает два варианта переезда с Банковой.

Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко, пишет "Новое время"

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов относительно переезда: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он.

Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.

"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", - резюмировал Тимошенко.

Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой.

Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявлял, что перенос АП обойдется в десятки миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поговорил с Меркель

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.