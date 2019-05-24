У Зеленского хотят съехать с Банковой в этом году

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского рассматривает два варианта переезда с Банковой.
Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко, пишет "Новое время"
"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов относительно переезда: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", - сказал он.
Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года. Переехать планируют уже в текущем году.
"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", - резюмировал Тимошенко.
Перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой.
Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявлял, что перенос АП обойдется в десятки миллионов долларов.
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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.
Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.
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