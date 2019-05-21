У Зеленского анонсировали встречу с Парубием и главами фракций

Президент Владимир Зеленский 21 мая в 10.00 встретится с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.
После чего перед Администрацией президента состоится брифинг для СМИ, говорится на сайте главы государства.
Мероприятие состоится без предварительной аккредитации.
Ранее лидер фракции "Самопомичь" Олег Березюк сообщил, что Зеленский обсудит с руководителями парламентских фракций роспуск Верховной Рады.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский собирает руководство Рады на переговоры
Зеленский собирает руководство Рады на переговоры
Напомним, что во время инаугурационной речи в парламенте 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва, а также призвал правительство подать в отставку.
Комментарии