У Зеленского анонсировали встречу с Парубием и главами фракций

Зеленский встретится с представителями ВР. Фото: Сеть Новостей

Президент Владимир Зеленский 21 мая в 10.00 встретится с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп.

После чего перед Администрацией президента состоится брифинг для СМИ, говорится на сайте главы государства.

Мероприятие состоится без предварительной аккредитации.

Ранее лидер фракции "Самопомичь" Олег Березюк сообщил, что Зеленский обсудит с руководителями парламентских фракций роспуск Верховной Рады.

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Напомним, что во время инаугурационной речи в парламенте 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва, а также призвал правительство подать в отставку.