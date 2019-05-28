У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте

Для того, чтобы президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте, председатель ВР Андрей Парубий дал ему 3 дня.
По словам Парубия, депутаты рассматривают законопроект о временных следственных комиссиях, пишет "РБК-Україна".
В этом законопроекте речь идет о норме импичмента. Председатель Верховной Рады сказал, что в среду, 29 мая, документ будет рассматриваться в соответствующем комитете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Гройсмана уходит в отставку: Парубий назвал дату
"Я хочу отметить, что у президента есть еще 3 дня. Мы даем 3 дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", - сказал Парубий.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает неправильными видеообращения президента Владимира Зеленского, в которых он унижает парламент.
Комментарии3