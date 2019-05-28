У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте

Председатель Верховной Рады сказал, что в среду, 29 мая, документ будет рассматриваться в соответствующем комитете. Фото: racurs.ua

Для того, чтобы президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте, председатель ВР Андрей Парубий дал ему 3 дня.

По словам Парубия, депутаты рассматривают законопроект о временных следственных комиссиях, пишет "РБК-Україна".

В этом законопроекте речь идет о норме импичмента. Председатель Верховной Рады сказал, что в среду, 29 мая, документ будет рассматриваться в соответствующем комитете.

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"Я хочу отметить, что у президента есть еще 3 дня. Мы даем 3 дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", - сказал Парубий.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает неправильными видеообращения президента Владимира Зеленского, в которых он унижает парламент.