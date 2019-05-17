У Тимошенко заговорили о "техническом правительстве" до осени

Во фракции "Батьківщина" допускают работу парламента до осени. Фото: УНІАН

"Батьківщина" рассматривает вариант "технического правительства" и переговоры по коалиции. Об этом заявил депутат из этой фракции Сергей Власенко.

"Надо понять, кто в сегодняшнем парламенте готов объединяться вокруг идеологических принципов. Теоретически возможно объединение вокруг условно технического правительства, которое будет правительством переходного периода. Здесь тоже возможны различные конфигурации, но опять-таки, этому техническому правительству нужно будет задать условную дорожную карту", - сказал он, пишет "Укрінформ"

"Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы будут, по крайней мере, стратегически разделить взгляды "Батьківщина", мы готовы с ними начать обсуждать сотрудничество в парламенте. Если таких людей наберется 226, тогда можно говорить о некоей коалиции в зависимости от других условий", - заявил Власенко.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. Об этом сказал после заявления "Народний фронт" о выходе из большинства. Это делает невозможным роспуск парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Потому что сделать это можно не менее чем за полгода до выборов - до 27 мая.