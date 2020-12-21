У Шмыгаля одна из самых скромных: показали зарплаты в правительстве

Самым высокооплачиваемым министром в ноябре была руководительница Минсоцполитики Марина Лазебна - она получила 158 тыс. 933 грн. Об этом сообщает портал "Слово і діло"

Такая сумма получилась за счет пособия по временной потере трудоспособности и помощи для решения социально-бытовых вопросов.

На втором месте министр обороны Андрей Таран - 148,6 тыс. грн, на третьем - и.о. министра энергетики Юрий Бойко, заработавший 116, 8 тыс. Бойко выплатили отпускные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие в размере среднемесячной зарплаты.

Наиболее скромные зарплаты были у министра здравоохранения Максима Степанова (37 тыс. 875 грн) и вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова (18 тыс. 715 грн).

У премьер-министра Дениса Шмыгаля зарплата - 43 тыс. 667 грн.

Заместитель министра юстиции Виталий Васылык заработал 215 тыс. 457 грн. Это с учетом зарплаты за время отпуска, пособия на оздоровление, для решения социально-бытовых вопросов и помощи по временной нетрудоспособности. Его коллега Сергей Орлов - 168, 4 тыс. грн.

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В октябре средняя зарплата в Украине составила 12 174 грн. Самый высокий уровень зарплат в Киеве - 17 494 грн. Самый низкий - в Черновицкой области 9 926 грн.