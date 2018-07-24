У Савченко жалуются: ГПУ игнорирует нардепа

На сегодня была запланирована вторая экспертиза Надежды Савченко на полиграфе. Фото: BBC.com

Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко не получила ответы от генпрокурора на свои депутатские запросы

Об этом сказала заместитель политика Татьяна Проторченко в эфире одного из телеканала.

"Наши требования провести полиграф публично отклонили. С привлечением международных экспертов - упрямо игнорируют. Генеральная прокуратура на все запросы Надежды Савченко как народного депутата на генерального прокурора не дает ответ. Служба безопасности еще как-то отвечает, МВД отвечает, Парубий дает официальные ответы. А Генеральная прокуратура игнорирует все запросы народного депутата", - сказала Проторченко.

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24 июля Надежда Савченко не прошла психофизиологическую экспертизу на полиграфе. По словам адвоката, это произошло по двум причинам: не допустили на допрос защитника Савченко и не хотели ставить те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп. Политика подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Ее задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.