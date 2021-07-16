У Разумкова уже "назначили" Монастырского министром

Telegram-канал Верховной Рады "назначил" нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел, еще до рассмотрения этого вопроса парламентом.

Скриншот опубликовал нардеп от "Голоса", заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Автор: Facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

"Если кому-то надо предусмотреть будущее - вам сюда", - написал депутат в Facebook.

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По Конституции председатель Верховной Рады координирует деятельность органов парламента, организует работу аппарата. Спикером является Дмитрий Разумков, он шел первым в списке партии "Слуга народа" на выборах.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент кандидатуру Монастырского. Ее предварительно предложил на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский. Утром пятницы председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что 226 голосов за принятие решения будет.