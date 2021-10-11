У Порошенко заявили, что власть вернула "институт титушек"

Офис президента Зеленского систематически устраивает атаки проплаченных парней на лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, утверждают депутат Киевсовета, ветеран Александр Погребиский и генерал СБУ Виктор Кононенко. Фото: eurosolidarity.org

В минувшую пятницу активисты зафиксировали массовый набор из телеграмм-каналов "массовки" для организации провокаций в Козине на Киевщине. Об этом во время брифинга сообщил депутат Киевсовета, ветеран, сопредседатель ОО "Res_Publica. Братья по оружию" Александр Погребиский. Власть вернула институт "титушек" как инструмент борьбы с политическими оппонентами, заявил он.

"Участники российско-украинской войны, члены ОО "Братья по оружию", которые всегда выступали и выступают против титушек, против проплаченных митингов, прибыли в город Козин. Там находилось большое количество проплаченных молодых людей, которые пытались спровоцировать участников войны на силовые противостояния. Но эти провокации были нейтрализованы", - сказал Погребиский.

Также отметил, что для легализации "титушек" создали фейковую заявку якобы от ОО "Молодые ветераны". Эта общественная организация уже опровергла свое участие и подала соответствующую жалобу правоохранителям.

Погребиский сообщил, что "титушек" организовано подвозили волнами в течение двух суток.

"Были постоянно автобусы, кого-то забрали, кого-то подвозили в течение двух суток. И уже третьи сутки пошли. Все эти люди в большинстве своем не поняли, почему они там находятся. Это несет системный характер. Такие же акции в Козине происходили и в прошлом году, срежиссированные и спланированные по тому же сценарию. По нашей информации - из Офиса президента Украины", - говорит Погребиский.

Генерал СБУ Виктор Кононенко также сообщил, что "титушек" на акцию собирают не только в Киеве и области, но и в Харькове. Он добавил, что это не первый случай использования криминальных элементов против лидера оппозиционной партии Петра Порошенко.

Кононенко напомнил, что 25 июля 2019 года во время выезда с территории ГБР на автомобиль, в котором двигался пятый президент Украины, совершили нападение. В результате пострадали сотрудники УГО. Это преступление до сих пор не расследовали. А 24 августа в этом году во время Марша патриотов на лидера "Европейской Солидарности" совершили повторное нападение.

"Мы аргументировано заявляем о непосредственной причастности к нему Офиса президента Зеленского. Расследование всех преступлений, совершенных по отношению к нашей команде, блокирует власть", - отмечает Кононенко.

Он напомнил, что задержанного нападающего Илью Пустовгара, которого передали полиции, отпустили.

"С этого времени нами получено два судебных решения, обязывающие Национальную полицию зарегистрировать уголовные производства. Однако эти производства, по нашей информации, закрыты за отсутствием состава преступления, а дело по "хулиганке" без допросов свидетелей и проведения других надлежащих процессуальных действий направлено в суд, чтобы там мягким и лояльным приговором в виде штрафа "отмазать" преступника но не допустить предоставления им данных об организаторах преступления", - сообщил Кононенко.

Он отметил, что это делают, чтобы мотивировать других "зеленых титушок" совершать преступления в отношении политических оппонентов.

"18 сентября во Днепр свезли криминальные элементы из Кривого Рога и Запорожья. По нашей информации, проплаченные эти молодчики были Криворожским городским центром "Слуги народа". 19 сентября в Черкассах неизвестные пытались прорваться к лидеру "Европейской Солидарности", - сообщил Кононенко. - Но апогеем стали события последних выходных, когда "сценаристы" из Офиса президента задействовали масштабный, нескрываемый наем работников из "рынка проплаченных акций" для пикетирования здания пятого президента Украины".

"Власть преследует одну цель - отвлечь внимание общества от собственных преступлений и просчетов в руководстве государством и создать себе условия для дальнейшего беспрепятственного хищения государственных ресурсов. Ответом на незаконные действия власти будет документирование ее противоправных действий, инициирование их расследования и привлечение виновных к уголовной ответственности", - отметил Кононенко.