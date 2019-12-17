У Порошенко рассказали, какой рынок земли готовы поддержать

Нардеп Алексей Гончаренко: "Мы выступаем за то, чтобы в результате земельной реформы у нас был создан мощный средний класс фермеров"

"Слуги народа" продвигают такой законопроект о рынке земли, который заставляет крестьянина продать последнее, что у него есть - земельный пай.

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в комментарии журналистам.

"Это очень важная тема, я лично подал очень много правок, потому что мы не хотим, чтобы был принят закон о земельном базаре, потому что нам под видом закона о земельном рынке продвигают закон о земельном базаре, где крестьянин может выйти и продать последнее, что у него есть - это земельный пай", - сказал Гончаренко.

Также политик отметил, что законопроект власти направлен на интересы крупного бизнеса, а Украине необходимо развивать средний класс и малое фермерское предпринимательство по европейским принципам.

"Мы выступаем за то, чтобы в результате земельной реформы у нас был создан мощный средний класс фермеров, которые работают на своей земле, кормят себя и страну, а для этого нужно много ограничений: количество земли в одни руки, кто имеет право ее покупать. Все это должно быть совершенно четко и жестко прописано, как это сделано в Европе.

В Польше ограничения земли в одни руки 500 га. Я подал соответствующую правку, а они сейчас говорят, ну ладно, пусть будет не 200 тыс., а 20 тыс. Но 20 тыс. - это тоже очень много. Давайте не забывать, что у нас в селах живет 13 млн человек. Поэтому на самом деле нет разницы, какой олигарх купит землю, а надо делать такой закон, чтобы украинский фермер покупал землю и на ней работал. Конечно, мы против законопроекта о рынке земли, который есть сейчас", - отметил депутат.