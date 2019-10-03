У Порошенко призывают собрать СНБО по поводу "формулы Штайнмайера"

Депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев: "В связи с событиями, которые происходят, фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО"

Фракция "Европейская Солидарность" призвала президента Владимира Зеленского срочно собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны для обсуждения механизмов и рисков мирного урегулирования российско-украинской войны путем "формулы Штайнмайера".

Об этом написал на своей странице в социальной сети Фейсбук депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев.

"В связи с событиями, которые происходят, фракция "Европейская Солидарность" требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, на котором обсудить последствия имплементации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор", - прокомментировал он.

Кроме этого, парламентарий отметил, что необходимо детально проанализировать все риски данного сценария и не допустить перекладывания ответственности в вопросе возможной невозможности имплементации этой формулы на украинскую сторону.

"Надо обсудить главные условия и просчитать шаги украинской стороны в случае невозможности осуществления подписанной формулы чтобы избежать попыток переложить ответственность за это на Украину. Надо наконец слышать не кинопродюсеров, а профессионалов. Телесериал закончился, господин Зеленский, но во вражеский сценарий страну уже завели. Собирайте совет нацбезопасности", - подчеркнул Арьев.