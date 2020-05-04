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У Порошенко призвали власть не медлить с антикризисными мерами

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У Порошенко призвали власть не медлить с антикризисными мерами
В партии отмечают, что массовое тестирование не только позволит локализовать цепи распространения эпидемии, но и станет предпосылкой к ослаблению карантинных мероприятий

Партия "Европейская солидарность" требует от власти эффективных мер по борьбе с пандемией коронавируса, которые должны защищать людей, и эти меры должны быть приняты на внеочередном заседании парламента, посвященном исключительно борьбе с коронавирусом, защиты людей и украинской экономике от последствий пандемии.

Об этом говорится в сообщении на сайте политсилы, передает РБК-Украина.

Сообщается, что партия Петра Порошенко неоднократно официально обращалась к руководству парламента с требованием определиться с датой заседания, однако решение так и не было принято.

"Первоочередным законом, на принятии которого будет настаивать фракция "Европейской солидарности" на внеочередном заседании, должен стать закон о страховании медицинских работников на случай их заболевания коронавирусом, автором которого является пятый президент Украины Петр Порошенко. Промедление с принятием этого закона очень дорого обходится стране - только за то время, когда мы настаивали на его принятии, в Украине уже заболели 800 наших медиков. Украина является одним из лидеров печального антирейтинга стран с наибольшим количеством врачей, которые заболели COVID-19", - говорится в обращении.

Второй антикризисной мерой, по мнению представителей "ЕС", должно стать масштабное тестирование всех потенциальных групп риска.

"Мы возмущены малым количеством тестов, проведенных в Украине, и не понимаем, куда делись 2 миллиона тестов, которые обещала власть. Мы считаем, что нежелание властей проводить массовое тестирование является сознательной попыткой скрыть от граждан Украины настоящие показатели распространения болезни. Партия "Европейская солидарность" настаивает, чтобы каждый пациент, который обратился за помощью к семейному врачу, мог пройти бесплатное тестирование", - добавили в "Евросолидарности".

В партии отмечают, что массовое тестирование не только позволит локализовать цепи распространения эпидемии, но и станет предпосылкой к ослаблению карантинных мероприятий.

"Поэтому третьим мероприятием, который должен быть рассмотрен на заседании парламента, должен стать пакет инициатив поддержки малого и среднего бизнеса и социальной защиты людей, которых неэффективные действия власти поставили на грань выживания. Это, в частности, должно быть открытие рынков и разрешение продажи еды и напитков в кафе и ресторанах на вынос с требованием соблюдения жестких санитарных норм, правил защиты продавцов и покупателей, дезинфекции и соблюдение социальной дистанции, а также использование одноразовой посуды; реструктуризация кредитов и освобождение от налогообложения на период карантина предпринимателей, чья работа временно остановлена", - сообщили в политсиле

Напомним, по состоянию на 4 мая в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 418 в течение последних суток.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 15 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19.

Также сообщалось, что Кабинет министров разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина.

РБК-Україна
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