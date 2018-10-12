У Порошенко потеряли подарки от Обамы и Байдена

У Петра Порошенко потеряли ценные подарки от Белого Дома. Фото: Подробности

В Администрации президента и в Фонде президентов Украины не передали подарки президента Петра Порошенко от мировых лидеров. Об этом сообщает программа "Схемы".

Во время визита в США в сентябре 2014-го Порошенко получил блюдо от американского президента Барака Обамы с именной надписью за $700 и скульптуру орла из нержавеющей стали на инаугурации за $600 от вице-президента США Джо Байдена.

В ответ на запрос журналистов, АП направила перечень подарков. В нем презентов от американских коллег Порошенко не было.

Руководительница Фонда президентов Людмила Галаган сообщила, что ни тарелки, ни скульптуры у них нет. Согласно процедуре, Порошенко должен в течение месяца с момента получения передать их в Администрацию президента, после чего их бы передали в Фонд.

При этом стоимость этих подарков $1300 - это больше, чем по законодательству можно получать должностному лицу.

Программа сообщила, что на официальном сайте президента не публикуют данные о подарков главе государства и не оценивают стоимости.

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"В июне 2017-го Порошенко подарил премьеру Великобритании Терезе Мэй ожерелье. Там его оценили в 160 фунтов стерлингов. Мэй приобрела этот подарок за собственные средства. Презенты более 140 фунтов британским чиновникам приходится покупать, если они хотят оставить их себе. И эти данные публикуют на официальном сайте правительства Великобритании", - говорят в передаче.

Жители Хутора Железного 21 июля получили от первого заместителя фракции БПП Игоря Кононенко ко дню села подарок в виде торта с его именем.