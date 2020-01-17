У Порошенко опровергли соглашение с Суркисами об "1+1"

Пресс-служба ЕС "Экс-президент Петр Порошенко не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами". Фото: zn.ua

Петр Порошенко не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли канала 1+1 и никому не давал соответствующих поручений.

Он категорически отвергает обвинения, распространяемые в СМИ, и считает "иск" полностью безосновательным.

Информация об "иске", вероятно, была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев Приватбанка. Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать "иск" против Порошенко есть намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, что сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне.