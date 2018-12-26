У Порошенко объяснили цель российских санкций

Москва ввела санкции против украинских компаний, чтобы обесценить их и присвоить.

Об этом сказал заместитель руководителя фракции БПП Сергей Березенко в эфире "112 Украина".

"За счет этих санкций блокируются счета предприятий, нет возможности получить и вывезти свою прибыль как инвестора в экономику Российской Федерации. Это делается с одной простой целью: чтобы занизить стоимость актива, снизить капитализацию и фактически за бесценок российские олигархи откупят активы украинских предпринимателей там. Таким образом ударить по компаниям, которые приносят большую прибыль в бюджет страны. Больше эти санкции ни для чего не нужны", - убежден Березенко.

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25 декабря стало известно, что Россия расширила санкционный список в отношении украинских физических и юридических лиц более чем на 200 пунктов. В списки попали экс-нардеп от Партии регионов Борис Колесников и нынешние нардепы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин, которые не вошли в новое объединение "Оппозиционная платформа - За життя", а также сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, лидер новосозданной партии "Наши" Евгений Мураев, который был в партии "За життя". В список также попали мэр Одессы Геннадий Труханов, одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

В список санкций юрлиц внесены концерн "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", ПАО "Центрэнерго" и государственный Экспортно-импортный банк Украины, страховая группа "ТАС" и "Первая логистическая компания".

Первую волну санкций против Украины премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 1 ноября. Тогда в список попали 322 украинских граждан и 68 компаний.