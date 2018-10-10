У Порошенко есть план "Б"

Президент Петр Порошенко понимает, что НАБУ может завести на него дело. Фото: УНІАН

Президент Петр Порошенко учитывает возможное поражение на предстоящих выборах, поэтому хочет уничтожить Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сказал народный депутат Сергей Лещенко в интервью "Апостроф".

"План Порошенко понятен и читается на раз-два. Пока он президент, ему нужно уничтожить НАБУ. У него должен быть план "Б" на случай, если он проиграет выборы. В случае поражения им сразу займется НАБУ. Даже если они этого не хотят, давление общества заставит наказать всех, кто был у власти. Как только Порошенко потеряет иммунитет, запрос общества будет большой.

Закон прописан так, что НАБУ может заниматься только бывшими президентами. На нынешних действует процедура импичмента, которая не прописана. Это такой "бронежилет" для президентов, у них развязаны руки для любых преступлений. А как только они идут с должности, бюро сразу может браться за расследование. Поэтому Порошенко делает все, чтобы в то время НАБУ было уничтожено, обезглавлено, дискредитировано - не важно", - объяснил нардеп.

Банковая хочет сместить директора бюро, говорит Лещенко.

"Сытник оказался неподконтрольным, поэтому Банковой нужно, чтобы он ушел. Каким образом? Неважно. Или убрать НАБУ, или присоединить его к ГБР, или сместить Сытника с должности - по итогам аудита или судом. Если нет Сытника, легитимность органа под вопросом. Нужно конкурс объявлять", - рассказал парламентарий.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал НАБУ бездарями.