У Полякова был конфликт с Корниенко - Богдан

Богдан рассказал, что Корниенко "продавал места" в округах. Фото: Верховна Рада

Покойный народный депутат Антон Поляков конфликтовал с действующим первым вице-спикером, бывшим председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко.

Об этом сказал экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Наталье Влащенко.

По словам Богдана, Поляков заявлял, что Корниенко продал все места в мажоритарных округах в Черниговской области.

"Мы не рассматриваем версию во время следствия относительно смерти Полякова, он ко мне в кабинет приходил, говорил, что Саша Корниенко продал все места в Черниговской области, всех мажоритарщиков. Там была очень острая стадия конфликта. Он на него бросался всегда", - сказал Богдан.

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Бывший руководитель ОП заявил, что версию "точно нужно проверить".

"Когда поменяется власть - проверим. Я Сашку Корниенко знаю, он будет говорить правду. Не сразу, по чуть чуть он придет к такому выводу, что сотрудничать со следствием надо", - сказал Богдан.

Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Его в бессознательном состоянии обнаружили полицейские в автомобиле такси. "Скорая" не смогла реанимировать депутата. Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В крови обнаружили алкоголь и метадон. На прошлой неделе в интервью Дмитрию Гордону Богдан рассказал, что "слугам народа" платят деньги в конвертах.