У партий Зеленского и Вакарчука нашли нарушения

Кроме "Голоса" и "Слуги народа" нарушение нашли еще в 56 партий.

В отчетах 58 политических партий, в частности в четырех парламентских, нашли нарушения. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

НАПК проанализировало отчеты политсил об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал этого года.

Нарушения нашли у "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Батькивщины" и "Голоса".

"В отчетах партий, вошедших в Верховную Раду выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Протоколы об административных правонарушениях будут составлены уполномоченными лицами Национального агентства на физических лиц-взносодателей", - сообщили в ведомстве.

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Также нарушения нашли у партий "Пчела", "Белая Церковь вместе", "Возрождение Украины", "Власть народа", "Воля", "Всеукраинское объединение "Свобода", "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Гражданская позиция","Демальянс", "Коммунистическая партия Украины","Конгресс украинских националистов","Национальный корпус", "Наши", "Наш край", "Объединение "Самопомощь", "Партия Шария", "Патриот", "Правый сектор","Радикальная партия Олега Ляшко", "Движение новых сил Михаила Саакашвили", "Сила и честь", "Сила людей", "УДАР Виталия Кличко", "Украинская морская партия Сергея Кивалова", "Украинская стратегия Гройсмана", "5.10" и других.

Всего в НАПК поступило 269 отчетов партий.

2 октября Верховная Рада отменила государственное финансирование партий, не преодолевших 5-процентный проходной барьер в парламент. До этого политсила могла получить деньги из бюджета, если ее поддержали минимум 2% избирателей.