У партий Ляшко и Смешко обнаружили сомнительные взносы

Материалы о нарушениях передали в полицию.

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в финансировании Радикальной партии Олега Ляшко, партий "Доверяй делам" Геннадия Труханова и покойного Геннадия Кернеса и "Сила людей" Игоря Смешко. Об этом НАПК сообщило в среду.

В отчетах всех 3-х партий установлены факты взносов на счета от лиц, сумма дохода которых за последние 3 года не позволила бы им делать такие расходы.

Это может свидетельствовать о попытке скрыть информацию о реальных источников финансирования.

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Во время проверки отчета партии Ляшко за третий квартал прошлого года обнаружили 5 фактов нарушения порядка предоставления взноса.

Материалы о нарушениях НАПК передало в полицию.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в позапрошлом году Радикальная партия Олега Ляшко получила 4% голосов избирателей, "Сила людей" - 0,19%. В ноябре прошлого года НАПК приостановило государственное финансирование партии "Батькивщина". Выявило нарушения отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса.