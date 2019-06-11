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вторник, 11 июня 2019 13:07

У нового "Оппозиционного блока" во главе с Мураевым серьезные шансы для прохождения в парламент

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У нового &quot;Оппозиционного блока&quot; во главе с Мураевым серьезные шансы для прохождения в парламент
10 июня "Оппозиционный блок" показал свой избирательный список

Первая десятка списка партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах говорит о том, что политсила является реальным претендентом на преодоление 5% барьера и прохождения в парламент.

Такое мнение высказали ряд украинских политологов, комментируя съезд партии "Оппозиционный блок", который прошел 10 июня в Киеве.

Как отметил на своей странице в Facebook политолог Сергей Белашко, в первой десятке списка "Оппозиционного блока" на парламентских выборах достаточно популярные мэры украинских городов, которые имеют серьезный электоральный ресурс.

"Для того чтобы набрать 1% на парламентских выборах, партии нужно получить около 160 тысяч голосов. Таким образом, чтобы преодолеть барьер в 5%, нужно получить поддержку 800 тысяч избирателей. Суммарная численность жителей городов, чьи достаточно популярные мэры фигурируют в первой десятке объединённого списка – Харькова, Одессы, Запорожья, Ужгорода и Мариуполя – 3,7 млн человек. А есть ещё Кривой Рог, Павлоград, Рени, Теплодар, Черноморск…Это очень серьезный электоральный ресурс, главное – обеспечить конвертацию поддержки местных лидеров в голоса за партийный список и кандидатов-мажоритарщиков. Задача сложная, но вполне выполнимая", - отмечает эксперт.

По мнению политолога, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николая Спиридонова, "Оппозиционный блок" демонстрирует новую модель партийного строительства.

"В списке представлены промышленники, бизнесмены и успешные мэры крупных городов, это очень мощный электоральный козырь. И все эти градоначальники сохраняют высокий рейтинг. Такая команда имеет хорошие шансы не только на прохождение проходного барьера (5%) но и на создание одной из крупнейших фракций в Верховной Раде IX созыва. Объединённая политическая сила создаст большие проблемы для ОПЗЖ, которая находится в похожей электоральной нише, но более пророссийская, где в списке Виктор Медведчук, Ренат Кузьмин", - считает эксперт.

Напомним, 10 июня партия "Оппозиционный блок" презентовала список политсилы на парламентских выборах. Его возглавит народный депутат Евгений Мураев, также в первой десятке – глава фракции Оппозиционного блока в парламенте Вадим Новинский, народный депутат Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, городской голова Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, городской голова Ужгорода Богдан Андреев.

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