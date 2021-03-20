У навчаннях Sea Breeze 2021 візьмуть участь 29 країн

В учениях будет задействовано более 30 кораблей. Фото: armyinform.com.ua

В 2021 году к учениям Sea Breeze привлекут в 30 стран НАТО и партнеров.

Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. Об этом сообщает АрмияInform.

К воздушному компоненту привлекут самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных сил ВСУ, Госпогранслужбы и беспилотные авиационные комплексы.

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Предполагается также значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности, из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии.

В целом в учениях будет задействовано более 30 кораблей, морскую пехоту Украины и США, а также беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB2.

Учения Sea Breeze проводятся на территории Украины с 1997 года. В 2021 году они состоятся летом в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Его целью является повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.