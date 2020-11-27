"У нас нулевая толерантность к коррупции" - Ермак отреагировал на отставку своего советника Уманского

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 108
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 171
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1638
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2556
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6723
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
12
4
11
4
4
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Кто не слышал, тот увидит&quot; - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
"Кто не слышал, тот увидит" - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Видео
Все видео
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
"Слышь ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот
Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 972
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 540
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 135
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 369
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 15:30

"У нас нулевая толерантность к коррупции" - Ермак отреагировал на отставку своего советника Уманского

  Комментировать
&quot;У нас нулевая толерантность к коррупции&quot; - Ермак отреагировал на отставку своего советника Уманского
Ермак прокомментировал отставку Уманского. Фото: Facebook / Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак лично встретился со своим экс-советником Игорем Уманским и сказал ему, что у команды президента нулевая толерантность к коррупции.

Об этом Ермак сообщил в Facebook.

"Сегодня я встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции - это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды".

"Я повторил то, что сказал ему по телефону раньше: считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете. Я уважаю работу и профессиональный путь Игоря Уманского. Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника", - добавил Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономист объяснил заявления Уманского его премьерскими амбициями

За последние месяцы в Офисе президента было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого, отметил он.

Для Уманского были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, правительству и правоохранительной системы.

"И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас. Желаю Игорю удачи с его новыми проектами, надеюсь, что он возьмет вектор на конструктивность, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине", - заявил Ермак.

12 ноября советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский подал в отставку. О ее причине он обещал рассказать после принятия решения по его заявлению.

Уманский подал в отставку с должности советника руководителя Офиса президента в связи с нерешенностью ситуации в Налоговой и Таможенной служб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"У нас нулевая толерантность к коррупции" - Ермак отреагировал на отставку своего советника Уманского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик

ГБР занялось расследованиями

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 21078
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 19251
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12944
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 10026
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 9792
Политика
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
 Просмотров: 72
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
 Просмотров: 108
В Раде сказали, кого будут наказывать за ложь в декларациях
В Раде сказали, кого будут наказывать за ложь в декларациях Просмотров: 90
Нацсовет по телерадиовещанию обвинили в нарушении закона
Нацсовет по телерадиовещанию обвинили в нарушении закона Просмотров: 90
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
12
 Просмотров: 3879
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
Нецелесообразно и невыгодно - эксперт о планах пересадить украинцев на электротранспорт
Голосов: 18427
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть