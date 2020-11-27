"У нас нулевая толерантность к коррупции" - Ермак отреагировал на отставку своего советника Уманского

Ермак прокомментировал отставку Уманского. Фото: Facebook / Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак лично встретился со своим экс-советником Игорем Уманским и сказал ему, что у команды президента нулевая толерантность к коррупции.



Об этом Ермак сообщил в Facebook.



"Сегодня я встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции - это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды".



"Я повторил то, что сказал ему по телефону раньше: считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете. Я уважаю работу и профессиональный путь Игоря Уманского. Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника", - добавил Ермак.

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За последние месяцы в Офисе президента было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого, отметил он.



Для Уманского были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, правительству и правоохранительной системы.



"И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас. Желаю Игорю удачи с его новыми проектами, надеюсь, что он возьмет вектор на конструктивность, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине", - заявил Ермак.

12 ноября советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский подал в отставку. О ее причине он обещал рассказать после принятия решения по его заявлению. Уманский подал в отставку с должности советника руководителя Офиса президента в связи с нерешенностью ситуации в Налоговой и Таможенной служб.