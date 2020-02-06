У нардепа Беленюка заметили дорогой аксессуар

У нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка заметили дорогой брендовый кошелек.

Беленюк пришел в Раду с кошельком от Louis Vuitton. Соответствующее фото опубликовала Страна.ua.

Стоимость такого аксессуара составляет $1250, то есть около 31 тыс. грн.

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Народный депутат Николай Тищенко засветил дорогие элитные часы. Как отмечается, у Тищенко на руке заметили швейцарские часы марки Rolex. Их стоимость составляет 612,5 тыс. грн.