У Монастырского появится новый заместитель

Енина уволят с МИД 6 сентября. Фото: Facebook.com/eugene.enin

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин станет первым заместителем министра внутренних дел. Соответствующее распоряжение 30 августа выдал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По предварительному распоряжению Енина уволят с должности заместителя министра иностранных дел 6 сентября.

Енин в 2016-20 годах работал заместителем генерального прокурора, занимался вопросами международного сотрудничества. В прошлом году в апреле его назначили заместителем министра иностранных дел.

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Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел 16 июня. Ранее парламент уволил с этой должности Арсена Авакова.