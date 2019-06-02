У Кернеса переплатили за елки в десять раз

Подчиненные мэра Харькова Геннадия Кернеса купили ели по четверти миллиона за штуку - в десять раз дороже рынка.
Об этом сообщают "Наші гроші"
Коммунальное предприятие "Харківзеленбуд" 9 апреля по результатам тендера заказало у общества "Голландские розы" деревьев на 14,77 млн грн.
В этом году городу поставляют 1483 дерева, среди которых самыми дорогими являются:
5 елей "Глаука" высотой 8-9 м по 248 тыс грн. На рынке можно найти такие по 28 тыс грн.
11 грабов "Фастигиата" высотой 8 м по 294 тыс грн. На рынке немецкие грабы по 76 тыс грн.
Еще пять сплетенных из граба арок высотой 2,5-3 м по 85 тыс. грн. На рынке такие по 39 тыс грн.
Первооснователями "Голландських троянд" были бывший депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир и бывший первый заместитель мэра Кременчуга Андрей Погрибный. Сейчас последний руководит фирмой, а основательницей является его мать Любовь Погребная.
Кушнир в 2010-12 годах был заместителем министра обороны.
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Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах, сообщали СМИ.
Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.
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