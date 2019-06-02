У Кернеса переплатили за елки в десять раз

Коммунальщики Кернеса покупают деревья по цене в десять раз дороже.

Подчиненные мэра Харькова Геннадия Кернеса купили ели по четверти миллиона за штуку - в десять раз дороже рынка.

Об этом сообщают "Наші гроші"

Коммунальное предприятие "Харківзеленбуд" 9 апреля по результатам тендера заказало у общества "Голландские розы" деревьев на 14,77 млн грн.

В этом году городу поставляют 1483 дерева, среди которых самыми дорогими являются:

5 елей "Глаука" высотой 8-9 м по 248 тыс грн. На рынке можно найти такие по 28 тыс грн.

11 грабов "Фастигиата" высотой 8 м по 294 тыс грн. На рынке немецкие грабы по 76 тыс грн.

Еще пять сплетенных из граба арок высотой 2,5-3 м по 85 тыс. грн. На рынке такие по 39 тыс грн.

Первооснователями "Голландських троянд" были бывший депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир и бывший первый заместитель мэра Кременчуга Андрей Погрибный. Сейчас последний руководит фирмой, а основательницей является его мать Любовь Погребная.

Кушнир в 2010-12 годах был заместителем министра обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кернес сплагиатил агитационный стиль Зеленского

Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах, сообщали СМИ. Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.