У Кернеса отказали 2 почки

У мэра Харькова не работают две почки. Фото:www.facebook.com/gennadykernes

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса отказали обе почки. Он проходит процедуру гемодиализа.

Об этом сообщает УНН.

Директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил изданию о состоянии Кернеса.

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"Да, я разговаривал с Оксаной, это его бывшая жена, которая до сих пор является близким человеком. У него не работают обе почки. Он на гемодиализе. Врачи прогнозов не дают. Но он жив и на гемодиализе", - сказал Сидоренко.

9 декабря в Харькове началась первая сессия новоизбранного горсовета. Она проходит без присутствия в третий раз переизбранного мэром Геннадия Кернеса. По предложению депутатов от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" председателем избрали Александра Новака, который был секретарем горсовета предыдущих созывов