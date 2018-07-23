У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика

Автор: twitter.com Александр Усик поднял украинский флаг в Москве

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко убежден, что украинские спортсмены не должны выступать в России, даже если они везут оттуда победу.

Об этом он написал в twitter, комментируя победу украинского боксера Александра Усика в Москве.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - написал Кириленко.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще кілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 июля 2018 г.

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Украинец Александр Усик стал победителем финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Прошлой ночью в Москве он одолел россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу по очкам в 12-раундовом поединке. Также Усик выиграл Кубок великого Мохаммеда Али. Украинец выходил на ринг в Москве под песню "Браття", где есть такие слова: "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою". После победы Усика премьер-министр Владимир Гройсман предлагает президенту Петру Порошенко присвоить боксеру звание Героя Украины.