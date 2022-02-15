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вторник, 15 февраля 2022 12:54

У главы "Слуг народа" спросили об убежавших за границу нардепах

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У главы &quot;Слуг народа&quot; спросили об убежавших за границу нардепах
Шуляк утверждает, что не располагает информацией о "слугах", находящихся за границей. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк не проинформирована о пребывании народных депутатов из "СН" за границей.

Об этом она заявила на брифинге в Верховной Раде 15 февраля, передает "Суспільне".

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"На сегодняшний день максимальная явка всех депутатов. У меня нет информации о том, что кто-то не находится в Украине", - сказала Шуляк

По состоянию на 10:00 15 февраля в Верховной Раде зарегистрировались 216 народных депутатов. То есть, каждый второй народный избранник не явился на заседание парламента. Как известно, для принятия решения парламентом необходимо присутствие 226 депутатов.

По состоянию на 14 февраля за пределами Украины находятся 23 народных депутата. В частности, это народные избранники от фракций "Слуга народа", ОПЗЖ и "Голос". Руководство фракции "СН" попросило всех своих депутатов вернуться в страну.

Президент Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности народных депутатов, покинувших Украину на фоне угрозы полномасштабного вторжения России. Также глава государства утверждал, что его семья находится в Украине, и уезжать никуда не собирается.

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Дата
15
февраля

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