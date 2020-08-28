У Ермака объяснили заявление Саакашвили о возвращении в Грузию

Саакашвили останется в Украине. Фото: Reuters

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили продолжит работать в Украине.

Об этом заявил советник председателя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, передает "Интерфакс-Украина".

"Он подчеркнул, что Украина для него чрезвычайно важна, и мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума", - сказал Подоляк.

Подоляк призвал не искать заговоры в эмоциональных заявлениях Саакашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я возвращаюсь" - Саакашвили сообщил о приезде в Грузию

"Михеил Николозович, действительно, очень эмоциональный, часто безапелляционный, быстро и резко реагирует на многое, тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину", - прокомментировал Подоляк.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани прокомментировала новость о возвращении на родину експрезидента Саакашвили. По ее словам, политик находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров.