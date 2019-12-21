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суббота, 21 декабря 2019 15:40

У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
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На автомобили наложили арест
Фото: ГБР
На автомобили наложили арест
На автомобили наложили арест
На автомобили наложили арест

У экс-нардепа и бывшего президента государственной строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.

Решение об аресте автомобилей принял Печерский райсуд Киева, сообщает пресс-служба ГБР.

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", - говорится в сообщении.

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В отношении экс-нардепа расследуют производство о легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 200 млн грн.

11 декабря в пригороде Киева обыскали дом бывшего народного депутата Максима Микитася. Установили, что народный депутат, возможно, совершил действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере более 200 млн грн.

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21
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