У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей

Фото: ГБР

У экс-нардепа и бывшего президента государственной строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.

Решение об аресте автомобилей принял Печерский райсуд Киева, сообщает пресс-служба ГБР.

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, выявлено наличие шести элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", - говорится в сообщении.

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В отношении экс-нардепа расследуют производство о легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 200 млн грн.

11 декабря в пригороде Киева обыскали дом бывшего народного депутата Максима Микитася. Установили, что народный депутат, возможно, совершил действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем в размере более 200 млн грн.