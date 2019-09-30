У Данилюка накопали незадекларированных 1,6 млн грн

Предварительно Данилюк подал в отставку.

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло недостоверные сведения в декларации секретаря СНБО Александра Данилюка.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Александр Данилюк, подавая декларации за 2015 год (исправленную) и 2016 (исправленную), указал недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену семьи (супруге) на праве общей собственности", - сообщили в НАПК.

Посчитали, что сумма недостачи составляет более 1,6 млн грн в каждой декларации.

Обоснованные выводы о признаках уголовных правонарушений направят в Национальное антикоррупционное бюро, говорят в НАПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сообщил Офис президента в Telegram.