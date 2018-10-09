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вторник, 09 октября 2018 12:32

У Авакова упрекнули Порошенко полным бардаком в Генштабе

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У Авакова упрекнули Порошенко полным бардаком в Генштабе
Уже пятый взрыв на складах, а президент Петр Порошенко не делает выводов, говорят в "Народном фронте". Фото: УНІАН

В Генштабе творится бардак в вопросе хранения боеприпасов. При это президент Петр Порошенко не делает из этого выводов. Об этом сказал нардеп от "Народний фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямий".

"Рассматривается две версии. Одна - диверсия со стороны Российской Федерации, которая могла быть осуществлена или засылкой диверсантов или ударом с воздуха российским беспилотником.

Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы на сотни миллионов долларов, которые в стране не производятся", - сказав он.

"В Генеральном штабе полный бардак из хранением боеприпасов. После предыдущих трагедий создавали комиссию при Национальном совете по безопасности и обороне, которая объехала все склады и дала по каждому подробные рекомендации. Еще в 2017 году были выделены сотни миллионов гривен на роботы по сортировке боеприпасов. Когда был взрыв в Калиновке, публиковали фотографии в каком состоянии склады в Ичне. Груды снарядов просто валялись под открытым небом и гнили.

Президент, как Верховный главнокомандующий, после уже пятого взрыва на складах должен дать оценку качеству работы сотрудникам Генерального штаба, сделать кадровые выводы. Если этого не сделает, то это будет и далее продолжатся. Не может быть такого, что уничтожается имущество на сотни миллионов долларов и никто не несет за это ответственность", - заявил Геращенко.

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9 октября в 3.30 на 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв. Масштаб пока неизвестен. По всей Черниговской области и вдоль государственной границы введены соответствующие ограничительные меры.

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09
октября

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