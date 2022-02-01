Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"

За 2021 год ДБР сообщило 3900 подозрений, задержали 456 человек. Фото: fakty.ua

Министерство внутренних дел могло утаить от следствия видеозаписи с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина, и теперь перекладывает ответственность на Государственное бюро расследований. Об этом говорится в статье Фактов.

Как пишет издание, за последние месяцы ГБР активизировало работу по расследованию преступлений, совершенных топ-чиновниками и этим "заработало" много влиятельных врагов. "Чем активнее работает ГБР, тем больше становится "обиженных" и тем больше критики звучит в его адрес. Это естественный для украинского политикума процесс. Проколовшись с бодикамом, в МВД попросту решили откреститься от дела и переложить всю ответственность на ГБР. Выбрали удачный информационный фон — бюро критикуют, пусть критикуют и за Трухина", — говорится в материале.

По мнению автора материала, дело Трухина могло тормозиться не из-за ошибок ГБР как следственного органа, а из-за "политической крыши" нардепа.

За 2021 год бюро сообщило 3900 подозрений, в том числе чиновникам категории "А" и нардепам. Задержано 456 человек. Среди них прокуроры, СБУшники, полицейские, пограничники, таможенники, работники налоговой, миграционной службы, ГСНС и другие. Предотвратило получение неправомерной выгоды на сумму свыше 27 млн грн, возместило государству 35,3 млн грн ущерба. В целом в прошлом году ГБР вело 3,5 тыс. производств в отношении 3,9 тыс. человек. С начала 2022 года начато уже свыше 13 тыс. уголовных производств. В суд направлено 3565 обвинительных актов.

Среди самых резонансных производств — дела против экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого и нардепа Виктора Медведчука, расследование коррупции в "Укртрансгазе" и "Нафтогазе" и др.

"Объем довольно большой, результатов много… Считаю, что бюро демонстрирует позитивную динамику в вопросах защиты интересов граждан Украины и государства в целом. Есть весомые заслуги и мы пытаемся ежедневно совершенствовать нашу работу", — говорил глава ГБР Алексей Сухачев в интервью Интерфаксу.

Напомним, 1 февраля "Украинская правда" обнародовала видео о ДТП с участием нардепа Трухина. Видео было снято нагрудной камерой полицейского, первого прибывшего на место аварии. Судя по видео, Трухин пытался покинуть место происшествия через лес, предлагал полицейским взятку, заявляя, что у него в багажнике лежит 150 тысяч, а также грозил позвонить министру МВД Денису Монастырскому. В ГБР заявили, что следствие не имело в своем распоряжении указанное видео, вопреки тому, что МВД было обязано приобщить его к материалам дела.