Тяжелее всего Раде давались законы в отношении оккупированных территорий и отпора агрессии - политолог

Политику действующего президента Владимира Зеленского в вопросах санкций и оккупированных территорий политолог называет очень непоследовательной

Тяжелее всего Верховной Раде 8-го созыва давались законопроекты об официальной позиции Украины относительно отпора вооруженной агрессии и в отношении оккупированных территорий.

Так 5-летнюю работу парламента для Gazeta.ua комментирует политолог Михаил Басараб.

Он отмечает, что причиной этого являются не только депутаты, но и президент Петр Порошенко, поскольку он был главнокомандующим. Отпор агрессии, защита территориальной целостности, защита безопасности государства и граждан - это компетенция президента.

"Я имею в виду длинные задержки с принятием закона о временно оккупированных территориях, в котором признан факт вооруженной агрессии на Донбассе, в котором установлена ​​необходимость консолидированной претензии к России. Фактически этим законом возложена ответственность на Россию за оккупацию не только Крыма, но и Донбасса. Этот закон принимался, к сожалению, очень долго. Законодательная деятельность, касающаяся отпора агрессии и формирования государственной позиции в отношении оккупированных территорий, пожалуй, была самым слабым местом в работе этого парламента ", - отметил Басараб.

Несмотря на многочисленные замечания, политолог называет 8-й созыв "самым лучшим за всю историю Украины".

"Верховная Рада 8-го созыва приняла без преувеличения исторические решения, касающиеся получения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом, защиты украинского языка в СМИ; закон о государственном языке. Комплекс решений по декоммунизации. Эта Рада приняла решение, которые предусмотрели создание антикоррупционных органов , чего еще не было в Украине. Также ряд решений для торгово-экономической интеграции Украины в ЕС; интеграции в НАТО ", - указывает Басараб.

12 июля состоялось последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва. До 19 июля депутаты работают в комитетах. Менее чем через неделю, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский.



