"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка получил от своей любимой Анастасии Байбородиной оригинальное поздравление на день рождения.
Девушка подарила политику песню в собственном исполнении, запись которой выложила на своем Youtube-канале.
Посвященную Рыбалке песню сопровождают фото политика и кадры со сценами их совместных тренировок.
"Эта песня - поздравление моего любимого с днем рождения", - подписала Анастасия свой ролик.
В песне она предсказывает Рыбалке "вершину не за горами" и убеждена, что "победа за нами".
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Нардеп Сергей Рыбалка дарил Насте Байбородиной бигборды с ее фотографиями на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. После огласки в СМИ девушка заявила, что это был подарок от мамы.
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