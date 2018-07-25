"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление

Когда-то Рыбалка признался, что Настя "играет на фортепиано, и не только "Мурку". Фото: facebook.com

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка получил от своей любимой Анастасии Байбородиной оригинальное поздравление на день рождения.

Девушка подарила политику песню в собственном исполнении, запись которой выложила на своем Youtube-канале.

Посвященную Рыбалке песню сопровождают фото политика и кадры со сценами их совместных тренировок.

"Эта песня - поздравление моего любимого с днем ​​рождения", - подписала Анастасия свой ролик.

В песне она предсказывает Рыбалке "вершину не за горами" и убеждена, что "победа за нами".

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Нардеп Сергей Рыбалка дарил Насте Байбородиной бигборды с ее фотографиями на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. После огласки в СМИ девушка заявила, что это был подарок от мамы.