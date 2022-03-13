Турция отказалась присоединиться к санкциям Запада против РФ

Чавушоглу попросил Россию помочь вывезти своих граждан из Мариуполя, который россияне и оккупировали. Фото: Getty Images

В Турции считают, что санкции против России не помогут устранить проблемы.

Поэтому страна отказалась присоединиться к санкциям Запада, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Aydinlik.

Министр добавил, что Турция эвакуировала 14 тысяч 480 своих граждан из Украины. Более 4 тысяч человек самостоятельно пересекли границу.

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"У нас еще есть граждане в зоне конфликта, в частности, в Мариуполе", – рассказал Чавушоглу.

Поэтому Турция попросила Россию помочь эвакуировать своих граждан, оказавшихся в захваченном россиянами Мариуполе.

"Мы вчера позвонили Лаврову и попросили его помочь в эвакуации граждан", – сказал он.

Оккупанты обстреляли в Мариуполе мечеть султана Сулеймана Пышного и его жены Роксоланы.