Турчинов заявил о просчетах прежней власти

Предыдущая власть недостаточно противодействовала кремлевской пропаганде, признает Турчинов.

Предыдущая власть имела слабую коммуникацию, неэффективно боролась с коррупцией.

Об этом сказал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью "Тиждень"

"Касательно Владимира Зеленского, то мне была понятна его президентская перспектива еще тогда, когда я увидел реакцию многих украинцев на новый сериал "Слуга народа". Был спрос на новые лица и рецепт быстрого решения сложных проблем, что на самом деле не всегда является эффективным. Эти два ожидания встретились в одной точке, которую ярко подсветили многочасовой сериал и мощные информационные ресурсы.

Конечно, имели место и просчеты предыдущей власти: слабая коммуникация, неэффективная борьба с коррупцией, недостаточное противодействие российской информационной агрессии. Тезис, что власть не хочет завершать войну, потому что она ей выгодна, российские пропагандисты вбили в сознание многих украинцев", - сказал Турчинов.

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Александр Турчинов руководил СНБО с декабря 2014-го по май 2019 года. 28 мая ведомство возглавил Александр Данилюк. До этого он работал в избирательном штабе Владимира Зеленского.