Турчинов уходит из СНБО и хочет на службу в армию

Автор: ukrinform.ua Александр Турчинов занимал должность секретаря СНБО с декабря 2014-го

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов написал заявление об отставке.

Об этом сообщает Telegram канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.

Автор: The Newsroom

В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в заявлении, датированном 17 мая.

Турчинов добавил, что в связи с войной на Донбассе готов продолжить военную службу в любом военном подразделении.

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Александр Турчинов занимал должность секретаря СНБО с декабря 2014-го. Его назначил президент Петр Порошенко.