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пятница, 24 июля 2020 17:07

Турчинов рассказал, почему возглавил штаб Порошенко

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Турчинов рассказал, почему возглавил штаб Порошенко
Александр Турчинов: "Если Зеленский примет решение наступать на Крым - я буду в первых рядах штурмового батальона"

Угрозы, которые нависают над Украиной, требуют от патриотической части общества объединяться и определяться.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

Он отметил, что война за независимость продолжается, и партия Порошенко объективно является единственной проукраинской оппозиционной силой.

"Война за независимость Украины продолжается. Сто лет назад наши предки проиграли ее из-за неспособности к объединению, из-за постоянных взаимных претензий и распрей. Я не хочу, чтобы в истории мое имя было среди тех, кто стоял в стороне в белых перчатках, критиковал и ждал, когда у власти само по себе появится что-то красивое, доброе, вечное. Я не был в одной партии с Порошенко, но сейчас я возглавил штаб, чтобы показать всем, кто готов к борьбе за Украину - время объединяться, все изменилось, мы обязаны сохранить страну. И когда мы защитим Украину, появятся новые поколения политиков, которые вылечились от популизма и "простых решений", а сейчас "Европейская Солидарность" - единственная реальная проукраинская оппозиционная сила", - убежден Турчинов.

"Идеальных политиков не существует. Но время, его позиция и действия власти превращают его (Порошенко - ред.) в настоящего лидера оппозиции. Он пять лет защищал страну, достойно представлял ее на международной арене, и пока лучше него этого никто не сделал. Мы можем с вами обсуждать, что будет завтра, но необходимо занимать четкую позицию сегодня, и у Порошенко она есть. Посмотрите, как его прессуют, - этот бесконечный фарс с возбуждением уголовных дел по заявлениям пророссийских политиков. Происходит абсурдная попытка назвать преступлением выполнение президентом своих обязанностей по защите страны. Сегодня многие политические лидеры сидят тихо, выстраивая договорняки с властью и олигархами, и не мешают разваливать государство. В политике, как и в жизни, нужно быть с теми, кто сопротивляется, потому что на кону гораздо больше, чем ссоры и обиды, которые уже в прошлом", - отмечает Александр Турчинов.

"Сегодня "Европейская Солидарность" - это не один, а команда ответственных, профессиональных, проукраинских лидеров. На повестке дня местные и парламентские выборы. Сейчас очень важно объединить широкий круг политиков, управленцев, силовиков, способных реально защитить страну, остановить ее падение и обеспечить экономический рост. Это главный приоритет", - объясняет глава штаба.

"Страну спасет только объединение тех, кто принимает это решение добровольно и осознанно. Мы должны показать новое качество политики, которое заслуживает доверия. Это просто? Нет. Я убежден, что сегодня настало время, когда те проблемы, которые стоят перед страной, те задачи, которые нужно решать, те вызовы, угрозы, которые нависают над Украиной, - гораздо важнее, чем наши симпатии и антипатии. Каждому нужно определиться, в чем его приоритет: борьба за будущее страны или какие-то личные переживания и обиды. За шесть лет войны в стране проявили себя тысячи людей, которые способны жертвовать собой и своим благосостоянием, чтобы защитить и изменить Украину", - напомнил Турчинов.

Цензор.НЕТ
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